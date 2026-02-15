Скоро будет солнечно: погода в Уфе 16-20 февраля

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе эта неделя будет очень снежной и начнется с теплых деньков, так что все будет таять. Далее резко похолодает, в середине недели в Уфу заглянет солнце.

Понедельник, 16 февраля: до +1°, облачно, временами небольшой снег с дождем, в ночь на вторник – -1°, небольшой снег с дождем.

Вторник, 17 февраля: до +2°, облачно, небольшой снег с дождем, в ночь на среду – -13°, небольшой кратковременный снег.

Среда, 18 февраля: до -9°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – -21°, без осадков.

Четверг, 19 февраля: до -9°, малооблачно, без осадков, в ночь на пятницу – -15°, без осадков.

Пятница, 20 февраля: до -5°, облачно, снег, в ночь на субботу – -10°, без осадков.