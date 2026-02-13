Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На лучшей вакансии февраля в Уфе предлагают от 100 тыс. рублей в месяц

Сервис SuperJob проанализировал вакансии в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на февраль 2026 года.

Топ вакансий февраля в Уфе выглядит следующим образом:

– Механик по ремонту автомобилей в «Технику для склада». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

– Менеджер по работе с клиентами (кредиты и страхование) в «ТрансТехСервис». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

– Оператор-наладчик станка ЧПУ в «ОСНА-Групп» (Производство промышленных металлоконструкций и металлоизделий). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

– Автомаляр в «ТрансТехСервис». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

– Ветеринарный врач в ООО «Новый формат» (агрохолдинг). Предлагаемая зарплата – от 95 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучших вакансиях этого месяца предлагают от 100 тыс. рублей в месяц (на выбор: стоматолог-терапевт, инженер в энергосбытовой компании или слесарь по ремонту); в Казани – 180 тыс. рублей в месяц (главный бухгалтер); в Москве – от 600 тыс. рублей в месяц (гинеколог-репродуктолог).

