На лучшей вакансии февраля в Уфе предлагают от 100 тыс. рублей в месяц

Топ вакансий февраля в Уфе выглядит следующим образом:

– Механик по ремонту автомобилей в «Технику для склада». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

– Менеджер по работе с клиентами (кредиты и страхование) в «ТрансТехСервис». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

– Оператор-наладчик станка ЧПУ в «ОСНА-Групп» (Производство промышленных металлоконструкций и металлоизделий). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

– Автомаляр в «ТрансТехСервис». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

– Ветеринарный врач в ООО «Новый формат» (агрохолдинг). Предлагаемая зарплата – от 95 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучших вакансиях этого месяца предлагают от 100 тыс. рублей в месяц (на выбор: стоматолог-терапевт, инженер в энергосбытовой компании или слесарь по ремонту); в Казани – 180 тыс. рублей в месяц (главный бухгалтер); в Москве – от 600 тыс. рублей в месяц (гинеколог-репродуктолог).