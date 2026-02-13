В Башкортостане за неделю резко подорожал бензин

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период с третьего по девятое февраля 2026 года.
По состоянию на второе февраля 2026 года цены в Башкортостане составляли:
– бензин в среднем – 63,4 рубля за литр (+0,27 рубля за неделю);
– АИ-92 – 60,84 рубля за литр (+0,27 рубля);
– АИ-95 – 65,6 рубля за литр (+0,27 рубля);
– АИ-98 и выше – 89,04 рубля за литр (+0,3 рубля);
– дизельное топливо – 74,67 рубля за литр (без изменений).
Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (63,77 рубля за литр) и по России (65,79 рубля за литр).
