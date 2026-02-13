В Уфе накрыли сеть по производству и распространению порнографии

В съемках участвовала 19-летняя жительница Уфы. Монетизация осуществлялась через оплату подписки на банковскую карту, оформленную на ее имя, а также через специализированные онлайн-сервисы.

Координацией всей сети руководил ранее судимый 42-летний житель Уфы. В его функции входила общая стратегия развития приватных каналов, координация рекламной кампании в интернете, а также «продюсирование» девушки в качестве стримера на игровых платформах для привлечения аудитории.

За продвижение каналов и привлечение подписчиков отвечала 21-летняя уфимка. Она занималась размещением рекламных постов и перенаправлением пользователей в закрытый платный канал.

В рамках проверки была назначена и проведена искусствоведческая экспертиза, которая признала фото- и видеоматериалы платного канала порнографическими.

Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов в целях распространения, в том числе с использованием интернета.