В Уфе откроют еще один филиал Детской школы искусств

Администрация Уфы планомерно продолжает работу по передаче неэффективно используемых помещений для центров развития детей.

Об очередном шаге в этом направлении сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

«Раньше помещение на улице Комсомольской, 143 занимало одно из наших подведомственных учреждений. После их переезда мы приняли решение – никакой "бюрократии", здесь будет филиал Детской школы искусств.

Район густонаселенный, активно застраивается. Мы хотим, чтобы детям не нужно было ехать через весь город на занятия, а все необходимое было в шаговой доступности», – рассказал Мавлиев.

Скоро в здании появятся современные художественные мастерские, студия звукозаписи, классы для занятий музыкой и творчеством. Это даст возможность заниматься творчеством примерно 300 юным уфимцам. Это будет уже 12 подобный центр, открывшийся в Уфе за четыре года.

