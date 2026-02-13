Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Башкортостан поставляет нефтегазовое оборудование в Алжир

Компания ООО «ОйлТимМаш» из Башкортостана выполнила отгрузку нефтегазового оборудования в Алжирскую Народную Демократическую Республику.

Фото: правительство Башкортостана

Оборудование, предназначенное для проведения исследований и опытно-промышленной эксплуатации нефтяных и газоконденсатных скважин, передается крупной алжирской компании, занимающейся добычей нефти и газа.

Оно изготовлено по специальному заказу. В состав входят нефтегазовые сепараторы, насосные станции, операторные и прочие вспомогательные системы, необходимые для качественной подготовки нефти и точных замеров количества добытой продукции.

Обновление парка нефтегазового оборудования на месторождениях Алжира осуществляется в рамках Декларации об углубленном стратегическом партнерстве, которую лидеры России и Алжира подписали в 2023 году.

