Башкортостан получил 10,2 млн рублей на проект по разведению зубров

Сегодня, 12 февраля, глава республики Радий Хабиров рассказал о том, что проект по разведению зубров получил грант Президентского фонда природы. На выигранные деньги, а это 10,2 млн рублей, Дирекция по особо охраняемым природным территориям республики планирует привезти из Беларуси еще девять взрослых особей.

«Напомню, этот экологический проект мы ведем с 2023 года. За это время численность зубров достигла 25 голов, включая 8 телят, которые родились уже в нашей республике. Планируем, что к 2030 году животных будет уже 50.

Хочу подчеркнуть, что мы делаем это не ради развлечения. Мы решаем важнейшую государственную задачу по сохранению биологического разнообразия, которую поставил перед нами Президент страны. А еще – отдаем долги природе. В начале прошлого века зубры оказались на грани исчезновения. Поэтому мы просто обязаны восстановить баланс, тем более, что условия в нашей республике для этого подходящие.

Башкортостан – единственный регион страны, где зубры содержатся в естественной среде. Они живут на территории парка "Мурадымовское ущелье". И чувствуют себя как дома. Хотя почему "как" – они и есть у себя дома», – сообщил Радий Хабиров.