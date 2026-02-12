Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В усадьбе «Эко-гнездо» пройдет благотворительная Масленица

Проводить зиму и помочь детям одновременно – такой формат времяпрепровождения предлагает усадьба «Эко-гнездо» на выходные.

22 февраля в усадьбе «Эко-гнездо» с 12:00 до 16:00 состоится благотворительное мероприятие.

В программе: знакомство с усадьбой и его обитателями – 20 видами животных, горячий обед, игровая программа на улице для взрослых и детей, мастер-классы по творчеству.

12:00 – старт творческих мастер-классов;

13:30 – блинный забег;

15:30 – проводы зимы.

Стоимость участия в празднике для взрослых составит 1000 рублей, для детей – 500 рублей (включены мастер-классы, игры и обед). 

Все собранные средства отправятся на проведение занятий с подопечными Центра детского развития фонда «Мархамат».

Фонд с 2010 года помогает детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Усадьба находится в Иглинском районе, около съезда с трассы М-5 напротив поворота к селу «Балтика».

