В усадьбе «Эко-гнездо» пройдет благотворительная Масленица

Проводить зиму и помочь детям одновременно – такой формат времяпрепровождения предлагает усадьба «Эко-гнездо» на выходные.
22 февраля в усадьбе «Эко-гнездо» с 12:00 до 16:00 состоится благотворительное мероприятие.
В программе: знакомство с усадьбой и его обитателями – 20 видами животных, горячий обед, игровая программа на улице для взрослых и детей, мастер-классы по творчеству.
12:00 – старт творческих мастер-классов;
13:30 – блинный забег;
15:30 – проводы зимы.
Стоимость участия в празднике для взрослых составит 1000 рублей, для детей – 500 рублей (включены мастер-классы, игры и обед).
Все собранные средства отправятся на проведение занятий с подопечными Центра детского развития фонда «Мархамат».
Фонд с 2010 года помогает детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Усадьба находится в Иглинском районе, около съезда с трассы М-5 напротив поворота к селу «Балтика».
6+
