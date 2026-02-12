В Башкортостане в 2026 году отремонтируют 13 мостов

В 2026 году в регионе приведут в нормативное состояние не менее 13 мостов общей протяженностью более 1700 погонных метров. Работы пройдут в Бураевском, Дюртюлинском, Давлекановском, Ишимбайском, Кугарчинском, Салаватском и других районах.

Среди ключевых объектов переправы через Быстрый Танып, мост через реку Сикася на трассе Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск и мост через Дему на дороге Давлеканово – Толбазы.

В 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Башкортостане обновили 11 мостов, это более 1200 погонных метров.