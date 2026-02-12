Блины, скоморохи и народные забавы: где в Уфе будут праздновать Масленицу в 2026 году?

Праздник Масленицы традиционно отмечают семь дней, в этом году масленичная неделя начнется 16 февраля.
Празднование на главной городской площадке в саду им. С. Аксакова пройдет 21 февраля, начало – в 12:00.
«Возвращаем традиции классических городских гуляний XIX века, когда праздник был не только веселым, но и добрым, просветительским и семейным», – обещают организаторы.
Будут блины, хороводы, скоморохи, народные забавы, выступления творческих коллективов, а также благотворительный аукцион и множество тематических фотозон.
Также мероприятия пройдут в следующих локациях.
20 февраля
С 15:00 – площадка в Шакше перед домом по ул. Мелеузовская, 31;
с 16:00 – школа №18 (Мубарякова, 20/1).
21 февраля
С 12:00 – парк «Демский»;
с 12:00 – площадь перед ДК «Ядкарь» (Лесозаводская, 1а);
с 12:00 – стадион «Водник»;
с 12:00 – парк «Кашкадан»;
с 12:00 – площадь перед ДК (Советская, 13);
с 13:00 – парк «Первомайский».
22 февраля
С 12:00 – эко-парк «Миллениум» (карьер Глубокого озера);
с 12:00 – пляжный комплекс «Красивая поляна» (трасса М5);
с 12:00 – площадка перед Искинским ДК (д. Искино, ул. Искинская, 59/2)
с 12:00 – Республиканский центр Иппотерапии (Авроры, 18/1);
с 12:00 – площадь им. С. Орджоникидзе (остановка «Горсовет»);
с 12:00 – парк им. И. Якутова.
0+, вход свободный
Комментарии (0)