Стало известно, когда в Уфе завершат строительство продолжения улицы Города Галле

На сегодняшний день продолжается строительство участка от проспекта Салавата Юлаева до улицы Комсомольской.

Новая четырехполосная дорога протяженностью 1,1 км обеспечит удобный выезд на проспект Салавата Юлаева и далее на федеральные трассы М-5 и М-7. Это разгрузит центральные улицы и сэкономит время тысячам водителей.

Проект включает в себя большой объем невидимой работы по переустройству инженерных сетей. Общая протяженность новых коммуникаций – 12 км.

Сейчас завершается устройство хозяйственно-бытовой канализации вдоль проспекта Салавата Юлаева, прокладывают ливневую канализацию.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что весь комплекс строительно-монтажных работ планируют завершить в 2026 году.