Стало известно, когда в Уфе завершат строительство продолжения улицы Города Галле

Продолжение улицы имени Города Галле – это часть проекта «Восточного выезда»: так скоростную трассу интегрируют в транспортную сеть города.
На сегодняшний день продолжается строительство участка от проспекта Салавата Юлаева до улицы Комсомольской.
Новая четырехполосная дорога протяженностью 1,1 км обеспечит удобный выезд на проспект Салавата Юлаева и далее на федеральные трассы М-5 и М-7. Это разгрузит центральные улицы и сэкономит время тысячам водителей.
Проект включает в себя большой объем невидимой работы по переустройству инженерных сетей. Общая протяженность новых коммуникаций – 12 км.
Сейчас завершается устройство хозяйственно-бытовой канализации вдоль проспекта Салавата Юлаева, прокладывают ливневую канализацию.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что весь комплекс строительно-монтажных работ планируют завершить в 2026 году.
