В Уфе закроют популярную парковку

С 20:00 завтрашнего дня, 12 февраля, до 10:00 13 февраля будет закрыта парковка возле Конгресс-холла «Торатау».

Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности участников движения во время подготовки и отправки гуманитарного конвоя.

С 27 июня прошлого года парковка в большинстве мест в историческом центре является платной. Как мы писали ранее, цена парковки в Уфе – одна из самых низких среди крупных российских городов, поэтому в 2025 году уже заговорили о повышении цены и расширении платной зоны. Сейчас в центре 1188 платных парковочных мест.