В Башкортостане резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

По данным Роспотребнадзора, несмотря на рост заболеваемости респираторными инфекциями на 11,2%, показатели ниже средних многолетних значений.

При этом в ведомстве отметили, что ситуация контролируемая и стабильная.

46,9% заболевших – дети до 14 лет.

В циркуляции отмечается снижение доли положительных находок вирусов гриппа. Наблюдается рост доли риновирусов. Среди вирусов гриппа доминирует штамм А(H3N2) – так называемый гонконгский грипп.

Этот штамм гриппа впервые зафиксировали в 1968 году в Гонконге, он быстро распространился по всему миру, вызвав пандемию, которая унесла около миллиона жизней. Примечателен быстрым ухудшением состояния, резким повышением температуры до 39°-40°, ломотой в теле, мышцах и суставах, головной болью, слабостью.