Башкортостан выбыл из топа регионов с самым дешевым бензином

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, приводит отчет по динамике цен на автомобильный бензин по итогам декабря 2025 года, выделяя лидеров среди регионов страны.
Агентство отмечает, что за год бензин в регионах подорожал на 7-10%, в зависимости от конкретной марки топлива.
В среднем по стране в декабре 2025 индекс потребительских цен на бензин по сравнению с ноябрем того же года составил 99,6%, то есть топливо незначительно подешевело.
В лидере антирейтинга Сахалинской области бензин стоит в среднем 82,29 рубля за литр, а в самом дешевом регионе – Курганской области – 59,54 рубля.
В 2024 году Башкортостан стабильно понемногу опускался в рейтинге регионов с самым дешевым бензином, и в итоге республика выбыла из него.
По итогам сентября 2025 года случился камбэк: Башкортостан со средней стоимостью бензина 60,5 рубля за литр вернулся на девятую строчку.
В октябре Башкортостан еще улучшил свои позиции и при средней стоимости 61,41 рубля замыкал топ-3, но в ноябре бензин подорожал до 61,96 рубля в среднем, и рейтинг обвалился до восьмой строчки.
По итогам декабря 2025 года регион снова выбыл из топ-10.
