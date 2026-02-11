Башкортостан выбыл из топа регионов с самым дешевым бензином

Агентство отмечает, что за год бензин в регионах подорожал на 7-10%, в зависимости от конкретной марки топлива.

В среднем по стране в декабре 2025 индекс потребительских цен на бензин по сравнению с ноябрем того же года составил 99,6%, то есть топливо незначительно подешевело.

В лидере антирейтинга Сахалинской области бензин стоит в среднем 82,29 рубля за литр, а в самом дешевом регионе – Курганской области – 59,54 рубля.

В 2024 году Башкортостан стабильно понемногу опускался в рейтинге регионов с самым дешевым бензином, и в итоге республика выбыла из него.

По итогам сентября 2025 года случился камбэк: Башкортостан со средней стоимостью бензина 60,5 рубля за литр вернулся на девятую строчку.

В октябре Башкортостан еще улучшил свои позиции и при средней стоимости 61,41 рубля замыкал топ-3, но в ноябре бензин подорожал до 61,96 рубля в среднем, и рейтинг обвалился до восьмой строчки.

По итогам декабря 2025 года регион снова выбыл из топ-10.