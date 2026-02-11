Виновный в смертельной аварии на заводе в Стерлитамаке избежал тюремного заключения

Трубопровод оперативно перекрыли, в результате взрыва погибли два человека, один получил тяжкий вред здоровью.

Пресс-служба судов Башкортостана сообщила о том, что 10 февраля Стерлитамакский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Судом установлено, что 19 августа 2024 года подсудимый, являясь начальником смены отделения цеха, допустил нарушение требований промышленной безопасности.

Это привело к воспламенению газовоздушной смеси, последующему воздействию ударной волны и высокой температуры.

Кроме того, был причинен крупный ущерб владельцам гаражей, трех автомобилей, а также самому предприятию – более восьми млн рублей в сумме.

Подсудимый вину не признал.

Приговором суда мужчина признан виновным, назначено наказание в виде принудительных работ на срок три года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.