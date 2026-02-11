Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Второе повышение тарифов ЖКХ в Башкортостане запланировано на 1 октября

В 2026 году во всех регионах России запланировано двухэтапное повышение тарифов ЖКХ. Первое, техническое повышение уже произошло первого января: тогда тарифы подняли на 1,7% из-за роста НДС.

Второе повышение запланировано на первое октября 2026 года. В госкомитете Башкортостана по тарифам заявили, что тарифная политика «направлена на достижение баланса между интересами населения и необходимостью развития коммунальной инфраструктуры».

С первого октября 2026 года в Башкортостане для населения подорожают:

– газ – до 9,6%;

– электроэнергия – до 11,3%;

– отопление – до 9,7%;

– водоотведение – до 12,7%.

В среднем все услуги подорожают на 10,7% – меньше, чем в прошлом году (14,6%) и немного ниже среднего показателя по ПФО (11,3%).

Суммарное повышение в 2026 году станет одним из самых высоких за последние 15 лет.

