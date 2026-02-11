Смертельное ДТП в Башкортостане: погиб ребенок, госпитализирована беременная женщина

В результате ДТП двухлетняя девочка из Daewoo Matiz скончалась на месте происшествия.

Троих несовершеннолетних пассажиров этой же машины девяти, семи и пяти лет вместе с матерью с различными травмами госпитализировали.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что госпитализированная женщина беременна. Сейчас она находится в отделении нейрохирургии в состоянии средней степени тяжести.

На утро состояние двоих мальчиков оценивается как стабильно тяжелое, они находятся в реанимации. Еще один ребенок – в травматологическом отделении в состоянии средней степени тяжести.