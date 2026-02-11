Смертельное ДТП в Башкортостане: погиб ребенок, госпитализирована беременная женщина

Вчера, 10 февраля, вечером в Учалинском районе на 130 км дороги Белорецк – Учалы – Миас столкнулись Lada Granta и Daewoo Matiz.
В результате ДТП двухлетняя девочка из Daewoo Matiz скончалась на месте происшествия.
Троих несовершеннолетних пассажиров этой же машины девяти, семи и пяти лет вместе с матерью с различными травмами госпитализировали.
Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что госпитализированная женщина беременна. Сейчас она находится в отделении нейрохирургии в состоянии средней степени тяжести.
На утро состояние двоих мальчиков оценивается как стабильно тяжелое, они находятся в реанимации. Еще один ребенок – в травматологическом отделении в состоянии средней степени тяжести.
