В Башкортостане перепишут законы в сфере обеспечения безопасности детей

После недавних инцидентов в Уфе, связанных с нападениями подростков, председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев отдал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по совершенствованию законодательства.
Рабочая группа займется разработкой и реализацией комплекса мер по усилению безопасности детей и профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних.
Руководителем рабочей группы назначена заместитель председателя парламента республики Тамара Тансыккужина.
«В фокусе внимания новой структуры будет всесторонняя оценка существующих мер безопасности в образовательных и социальных учреждениях, совершенствование системы профилактики, а также противодействие современным угрозам, таким как опасный контент в интернете», – сообщает пресс-служба парламента.
