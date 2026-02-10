В Башкортостане перепишут законы в сфере обеспечения безопасности детей

Рабочая группа займется разработкой и реализацией комплекса мер по усилению безопасности детей и профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних.

Руководителем рабочей группы назначена заместитель председателя парламента республики Тамара Тансыккужина.

«В фокусе внимания новой структуры будет всесторонняя оценка существующих мер безопасности в образовательных и социальных учреждениях, совершенствование системы профилактики, а также противодействие современным угрозам, таким как опасный контент в интернете», – сообщает пресс-служба парламента.