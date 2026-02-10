В Башкортостане усилят меры безопасности в образовательных учреждениях

В правительстве отметили, что в последнее время фиксируется тенденция усиления насилия в подростковой среде. За последние три месяца такие случаи произошли в Московской области, Татарстане, Санкт-Петербурге и Красноярском крае. В республике за прошедшую неделю сразу два случая – в уфимской гимназии №16 и в общежитии Башкирского государственного медицинского университета.

«Нужно учитывать, что в республике самая большая система образования – 959 детских садов, 1236 школ, 92 колледжа. В школах республики обучаются более 512 тыс. детей, в колледжах – свыше 119 тыс. студентов. Очевидно, что есть проблемы как с обеспечением безопасности образовательных учреждений в части пропускного режима, так и в отношении воспитательной работы обучающихся», – отметил Андрей Назаров.

В ближайшее время во всех образовательных учреждениях пройдут проверки мер безопасности. Министр просвещения Ильдар Мавлетбердин сообщил о том, что органами местного самоуправления и руководителями подведомственных образовательных организаций усилены меры безопасности и пропускной режим. На всех объектах образования выставлены дежурные администраторы из числа педагогических работников при входе в учреждения на ежедневной основе.