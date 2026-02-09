Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе 3 дня подряд будут перекрывать Восточный выезд

Минтранс Башкортостана предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото: Минтранс Башкортостана

Движение на платной дороге Восточный выезд будут перекрывать 12, 13 и 14 февраля 2026 года, каждый день – с 0:00 до 5:00.

Движение будет перекрыто по всем направлениям. Въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной дороги М-5 «Урал» и вблизи села Федоровка будут закрыты.

Ограничения связаны с проведением монтажа конструкций элементов автоматизированных систем управления дорожным движением.

