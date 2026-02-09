Жители Башкортостана все чаще устраиваются на неполную занятость

Максимальный уровень частичной занятости фиксировался в Пермском крае (21,7% всех работников в регионе), Нижегородской области (21,6%) и Челябинской областях (20,9%).

Наименьшая доля частично занятых была зафиксирована в Чечне (3,1%), Ингушетии (4,4%) и Калмыкии (5,9%).

В Башкортостане в третьем квартале 2025 года на крупных и средних предприятиях было зарегистрировано 107 960 частично занятых работников – это 14,3% от общего числа сотрудников.

За год количество частично занятых в регионе выросло на 8,8%.