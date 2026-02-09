В Уфе за выходные произошло 74 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 74 ДТП, пострадавших нет.

Пресечено 783 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (63), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (3) и не уступавшие дорогу пешеходам (80).

Кроме того, оштрафовали 37 пешеходов-нарушителей.

Задержали 26 водителей в состоянии опьянения, еще семеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.