В Башкортостане ремонтируют музей Салавата Юлаева

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Салаватский район, где сейчас идет капитальный ремонт здания музея национального героя республики Салавата Юлаева.
Ремонт начался с обновления инженерных сетей, уже привели в порядок крышу, фасад, которые пребывали в плачевном состоянии.
Также приступили к отделочным работам, в следующем году благоустроят прилегающую территорию.
Параллельно утвердили концепцию экспозиции: ее существенно обновят, расширят содержательную часть.
По словам главы региона, по итогу всех работ получится обновленный современный музей.
Фото и рендер опубликовал Радий Хабиров
