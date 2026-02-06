В Башкортостане ремонтируют музей Салавата Юлаева

Ремонт начался с обновления инженерных сетей, уже привели в порядок крышу, фасад, которые пребывали в плачевном состоянии.

Также приступили к отделочным работам, в следующем году благоустроят прилегающую территорию.

Параллельно утвердили концепцию экспозиции: ее существенно обновят, расширят содержательную часть.

По словам главы региона, по итогу всех работ получится обновленный современный музей.

Фото и рендер опубликовал Радий Хабиров