Башкортостан восстанавливает набережную Диоскуров в Абхазии

Силами Башкортостана в Сухуме сейчас восстанавливается основной 980-метровый участок набережной Диоскуров.

«Здесь кипит работа, и для нас это не просто стройка. Принять участие в восстановлении этого знакового места - прямое поручение президента России, и для Башкортостана это огромная честь.

Идем с небольшим опережением графика. Конечно, любая реконструкция преподносит сюрпризы и дополнительные задачи, но темп не сбавляем. Планируем завершить всё к началу нынешнего курортного сезона», – сообщил Андрей Назаров.