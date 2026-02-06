Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Башкортостан восстанавливает набережную Диоскуров в Абхазии

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сейчас находится с рабочим визитом в Сухуме.

Силами Башкортостана в Сухуме сейчас восстанавливается основной 980-метровый участок набережной Диоскуров.

«Здесь кипит работа, и для нас это не просто стройка. Принять участие в восстановлении этого знакового места - прямое поручение президента России, и для Башкортостана это огромная честь.

Идем с небольшим опережением графика. Конечно, любая реконструкция преподносит сюрпризы и дополнительные задачи, но темп не сбавляем. Планируем завершить всё к началу нынешнего курортного сезона», – сообщил Андрей Назаров.

