В Уфе открыли 25-метровый открытый бассейн для зимнего плавания

Моржам приготовиться: благодаря городской общественной организацией «Клуб зимнего плавания "Белые куницы"» в Уфе появился полноценный бассейн для тех, кому мороз – не помеха.

Фото: администрация Уфы

Понтонный бассейн длиной 25 метров на четыре плавательные дорожки для любителей зимнего плавания появился на Солдатском озере в парке Якутова.

Организация «Белые куницы» победила в конкурсе грантов главы администрации города в 2025 году и на сумму гранта установила бассейн.

В мэрии отметили, что обновленная площадка соответствует всем требованиям для проведения крупных российских соревнований по зимнему плаванию.

