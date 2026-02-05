В Уфе открыли 25-метровый открытый бассейн для зимнего плавания

Моржам приготовиться: благодаря городской общественной организацией «Клуб зимнего плавания "Белые куницы"» в Уфе появился полноценный бассейн для тех, кому мороз – не помеха.
Понтонный бассейн длиной 25 метров на четыре плавательные дорожки для любителей зимнего плавания появился на Солдатском озере в парке Якутова.
Организация «Белые куницы» победила в конкурсе грантов главы администрации города в 2025 году и на сумму гранта установила бассейн.
В мэрии отметили, что обновленная площадка соответствует всем требованиям для проведения крупных российских соревнований по зимнему плаванию.
Комментарии (0)