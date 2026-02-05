Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане за неделю подорожал бензин

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период с 27 января по второе февраля 2026 года.

По состоянию на второе февраля 2026 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 63,13 рубля за литр (+0,09 рубля за неделю);

– АИ-92 – 60,57 рубля за литр (+0,05 рубля);

– АИ-95 – 65,33 рубля за литр (+0,04 рубля);

– АИ-98 и выше – 88,74 рубля за литр (+0,14 рубля);

– дизельное топливо – 74,67 рубля за литр (без изменений).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (63,61 рубля за литр) и по России (65,65 рубля за литр).

Башкортостан опустился на 43 строчку в рейтинге регионов РФ по доступности бензина

