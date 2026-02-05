УФАС проверит цены на хлеб в Башкортостане

«По поручению центрального аппарата ФАС России управление изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки», – говорится в сообщении УФАС.

Служба проаназилирует финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год.

Если в ходе проверки обнаружатся какие-либо основания, ведомство примет меры антимонопольного реагирования.