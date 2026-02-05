На перекрестке в центре Уфы изменится схема движения транспорта

Администрация Уфы предупреждает о том, что в скором времени будет изменена схема организации дорожного движения на одном из городских перекрестков.
Завтра, шестого февраля, будет изменена схема дорожного движения по улице Заки Валиди на перекрестке с улицей Новомостовой.
С 17:00 до 20:00 при движении по улице Заки Валиди к проспекту Салавата Юлаева будет запрещен поворот налево на улицу Новомостовую и разворот.
С 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00 при движении по улице Заки Валиди к улице Цюрупы будет также запрещен разворот.
