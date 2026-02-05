Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На перекрестке в центре Уфы изменится схема движения транспорта

Администрация Уфы предупреждает о том, что в скором времени будет изменена схема организации дорожного движения на одном из городских перекрестков.

Схема: администрация Уфы

Завтра, шестого февраля, будет изменена схема дорожного движения по улице Заки Валиди на перекрестке с улицей Новомостовой.

С 17:00 до 20:00 при движении по улице Заки Валиди к проспекту Салавата Юлаева будет запрещен поворот налево на улицу Новомостовую и разворот.

С 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00 при движении по улице Заки Валиди к улице Цюрупы будет также запрещен разворот.

