На перекрестке в центре Уфы изменится схема движения транспорта

Завтра, шестого февраля, будет изменена схема дорожного движения по улице Заки Валиди на перекрестке с улицей Новомостовой.

С 17:00 до 20:00 при движении по улице Заки Валиди к проспекту Салавата Юлаева будет запрещен поворот налево на улицу Новомостовую и разворот.

С 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00 при движении по улице Заки Валиди к улице Цюрупы будет также запрещен разворот.