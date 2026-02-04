В Уфе построят еще один ФОК и новый корпус лицея «Содружество»

Речь идет о территории около лицея №106 «Содружество» (проспект Октября, 91в, остановка «Гимназия-интернат №1 им. Рами Гарипова»).

Планируется реконструкция лицея, строительство нового трехэтажного корпуса и теплого перехода между зданиями. Вместимость вырастет до 2000 мест.

Также на этой территории построят трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

Красные линии на улице Блюхера изменены так, чтобы максимально сохранить деревья.

Вдоль дорог появятся велодорожки (1,5 м), а во дворах – новые площадки для отдыха и парковочные места.

Снесут гаражи, хозблоки и временные торговые павильоны (около 1,9 тыс. кв. м). Это необходимо, чтобы освободить место для нового корпуса лицея и ФОКа.

В мэрии подчеркивают, что строительство нового жилья проектом не предусмотрено.