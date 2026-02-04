В Башкортостане построят туристическую базу за 120 млн рублей

Так, в Чишминском районе построят медицинский центр «Гармония». Объем инвестиций составит 44,3 млн рублей. Центр создаст 13 рабочих мест и повысит доступность квалифицированной медпомощи для жителей.

В Архангельском районе появится современная туристическая база на 160 человек. Объем инвестиций из личных средств составит 120 млн рублей, а реализация проекта обеспечит 10 новых рабочих мест.

«Реализация таких проектов отвечает нашей главной задаче – сделать Башкортостан лучшим регионом для жизни», – отметил Андрей Назаров.