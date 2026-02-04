Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане построят туристическую базу за 120 млн рублей

На заседании Инвестиционного комитета под председательством премьер-министра правительства Башкортостана Андрея Назарова одобрили две новые инициативы.

Так, в Чишминском районе построят медицинский центр «Гармония». Объем инвестиций составит 44,3 млн рублей. Центр создаст 13 рабочих мест и повысит доступность квалифицированной медпомощи для жителей.

В Архангельском районе появится современная туристическая база на 160 человек. Объем инвестиций из личных средств составит 120 млн рублей, а реализация проекта обеспечит 10 новых рабочих мест.

«Реализация таких проектов отвечает нашей главной задаче – сделать Башкортостан лучшим регионом для жизни», – отметил Андрей Назаров.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: