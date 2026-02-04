Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе с организации взыскали 250 тыс. рублей после травмирования ребенка на качели

Ранее в локальных пабликах появилась информация о том, что во время катания на качелях в сквере Мусы Гареева 14-летняя девочка упала вместе с пластиковым сиденьем на асфальт и получила закрытый перелом копчика.

Вред здоровью ребенка оценили как средней тяжести. После попадания информации в СМИ делом заинтересовалась прокуратура.

Ответственная за оказание услуг в сфере коммунального хозяйства и благоустройства организация – МБУ «Горзеленхоз».

Прокуратура внесла в адрес руководителя учреждения представление, по результатам рассмотрения которого качели отремонтированы, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчика выплатить несовершеннолетней 250 тыс. рублей.

