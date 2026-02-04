В Башкортостане экс-чиновница не понесет наказания за растрату муниципального имущества

Подсудимая в период с апреля 2010 года по ноябрь 2015 года, являясь главой Охлебининского сельсовета, совершила растрату чужого имущества, вверенного ей как должностному лицу.

А именно – продала служебную квартиру. Ущерб муниципальному образованию оценили в 473 тыс. рублей.

Подсудимая вину не признала. Суд назначил ей два года лишения свободы, однако в связи с истечением сроков давности уголовного преследования она освобождена от наказания.

Но ущерб все равно придется возместить: с нее взыщут 473 тыс. рублей.