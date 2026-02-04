Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе машины, которые мешают уборке снега, будут отмечать специальным знаком

Сегодня, четвертого февраля, Уфу снова накрыло снегопадом. Чтобы бороться с водителями, оставляющими автомобили на обочинах на долгое время, в мэрии придумали оригинальную идею.

Глава администрации города Ратмир Мавлиев сегодня сообщил о том, что дабы обеспечить проезд и безопасность на улицах города, мэрия запускает новый проект – «Снежный надзор Уфы».

Молодые люди из «Снежного надзора» будут крепить на машины, оставленные на обочинах на долгое время, знак «Я мешаю уборки снега» – выглядит он почти как знаменитая наклейка движения «СтопХам».

«Это инициативные молодые ребята, которые станут связующим звеном между коммунальными службами и жителями. Друзья, я прошу вас с пониманием отнестись к их работе.

Не оставляйте автомобили там, где они мешают работе техники. Давайте уважать труд тех, кто заботится о чистоте нашего города!

Пишите в комментариях, на какие участки, в первую очередь, необходимо обратить внимание», – сообщил мэр города.

