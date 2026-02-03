Башкортостан опустился на 43 строчку в рейтинге регионов РФ по доступности бензина

Больше всего бензина в декабре могли купить жители столичных регионов и регионов Крайнего Севера.

Лидерами рейтинга стали Москва, Чукотский АО и ЯНАО, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2,4 тыс. литров бензина марки АИ-92 в месяц, при среднероссийском уровне 1393 литра.

Помимо «севера», в топ-10 только Санкт-Петербург (седьмая строчка, 1685 литров) и Московская область (девятая строчка, 1630 литров).

В декабре 2025 года средние цены на бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 57,40 до 80,1 рубля за литр, при общероссийском уровне 61,39 рубля.

Жители Башкортостана при средней цене АИ-92 59,6 рубля за литр могли позволить себе купить до 1071 литров бензина этой марки в месяц – 43 строчка рейтинга.

С апреля 2025 года ситуация чуть ухудшилась: тогда бензин стоил в среднем 55,57 рубля, и жители региона на среднюю зарплату могли купить 1079 литров – 38 строчка.