Радий Хабиров – о нападении на школу в Уфе: «Важно разобраться, почему парень совершил этот поступок»

Сегодня, третьего февраля, ученик девятого класса «Г» пришел в гимназию №16 с игрушечным пластиковым автоматом и выстрелил в лицо учителю истории, а также взорвал петарду, чтобы напугать учеников. Также при себе у него был нож.

Перед этим он в соцсетях сообщил о том, что планирует нападение. Причиной стала обида школьника на сверстников, родителей и учителя, который его отчитывал.

56-летний педагог значительно не пострадал. Глава Башкортостана сообщил о том, что на данный момент следственный комитет возбудил два уголовных дела.

«Первое. Важно разобраться, почему парень совершил этот поступок.

Второе. Автомат, который мальчик принес в школу, – пластиковый, игрушечный. Металлодетектор "увидеть" его не может. Однако он среагировал на нож, который также был у него с собой.

Почему подростка никто не остановил? Потому что у большинства учеников есть с собой что-то металлическое, на это никто не обращает внимания. С этим тоже будем разбираться отдельно», – сказал Радий Хабиров.

Ученики этой школы и родители сообщили СМИ, что охранник на входе есть, но его нередко видели спящим на рабочем месте.