4-дневная рабочая неделя и длинные выходные: когда жители Башкортостана будут отдыхать в феврале

День защитника отечества отмечают 23 февраля.

В этом году он выпадает на понедельник, поэтому нерабочими будут дни 21, 22 и 23 февраля. Сокращенных рабочих дней не будет.

Соответственно, последняя рабочая неделя февраля сократится до четырех дней (со вторника, 24 февраля, по пятницу, 27 февраля, включительно).

Это единственный внеплановый выходной в феврале. Следующие длинные выходные будут с седьмого по девятое марта.