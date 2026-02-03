4-дневная рабочая неделя и длинные выходные: когда жители Башкортостана будут отдыхать в феврале

В феврале в России традиционно празднуют День защитника Отечества, поэтому последняя рабочая неделя месяца для всех жителей Башкортостана будет сокращенной.
День защитника отечества отмечают 23 февраля.
В этом году он выпадает на понедельник, поэтому нерабочими будут дни 21, 22 и 23 февраля. Сокращенных рабочих дней не будет.
Соответственно, последняя рабочая неделя февраля сократится до четырех дней (со вторника, 24 февраля, по пятницу, 27 февраля, включительно).
Это единственный внеплановый выходной в феврале. Следующие длинные выходные будут с седьмого по девятое марта.
