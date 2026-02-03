Об этом только что сообщил telegram-канал «112», который рассказывает о происшествиях в стране.

«Девятиклассник напал на школу в Уфе. По данным "112", ранен один человек. Нападавшего задержали», – говорится в сообщении.

Официальной информации от МВД пока нет. По информации «112», напавший школьник пришел в гимназию №16 с травматическим пистолетом и подстрелил учителя истории. Происшествие произошло на третьем уроке.

Сейчас к школе подъехала реанимация, на месте полиция и другие экстренные службы.

Новость будет дополняться

Другие СМИ сообщают, что нападавший – ученик девятого класса «Г» по имени Вадим. За день до нападения он выложил в соцсетях песню про стрельбу в школе и предупредил о нападении.

Школьники сначала не поняли, что происходит, так как приняли звуки выстрела за учебную тревогу.

Официальное заявление МВД:

«Сегодня около 11.00 в дежурную часть Управления МВД России по г. Уфе поступило сообщение о происшествии в городской гимназии №16. По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб. На место происшествия прибыл Министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Александр Воронежский. По предварительной информации, один из учеников 9 класса Гимназии №16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками и Росгвардии он был задержан. Выясняются обстоятельства происшествия».

Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях сообщил, что оружие было страйкбольным и пострадавших нет:

«Сегодня утром девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16. Пострадавших нет. Подростка уже задержали. Ситуация на контроле, выясняем подробности».

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев прибыл на место происшествия.

«По инциденту в Гимназии №16 все обстоятельства выясняем. Сам на месте. Все службы среагировали оперативно», – подписал мэр фото, расположенное ниже.

Также он добавил, что парня в школе обижали сверстники.

56-летний педагог-историк, получивший пулю из пневматического пистолета в глаз, в порядке. Он сообщил о том, что постоянно отчитывал девятиклассника за плохое поведение и неуспеваемость.