В Башкортостане запустят производство комбикорма за 50 млн рублей

Минэкономразвития России включило компанию «ЭРА» в реестр резидентов ТОР «Нефтекамск».
Инвестор планирует построить на площади 23 тыс. кв. м многофункциональный комплекс. Основное производство – высококачественные высокопротеиновые комбикорма для животноводства.
Производство будет безотходным: из побочных продуктов будут производить незамерзающую жидкость.
Кроме того, на территории комплекса расположится автодром. Он станет обучающей площадкой для подготовки водителей.
Объем инвестиций компании оценивается в 50 млн рублей.
