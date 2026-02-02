Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане запустят производство комбикорма за 50 млн рублей

Минэкономразвития России включило компанию «ЭРА» в реестр резидентов ТОР «Нефтекамск».

Инвестор планирует построить на площади 23 тыс. кв. м многофункциональный комплекс. Основное производство – высококачественные высокопротеиновые комбикорма для животноводства.

Производство будет безотходным: из побочных продуктов будут производить незамерзающую жидкость.

Кроме того, на территории комплекса расположится автодром. Он станет обучающей площадкой для подготовки водителей.

Объем инвестиций компании оценивается в 50 млн рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: