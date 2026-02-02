В Башкортостане запустят производство комбикорма за 50 млн рублей

Инвестор планирует построить на площади 23 тыс. кв. м многофункциональный комплекс. Основное производство – высококачественные высокопротеиновые комбикорма для животноводства.

Производство будет безотходным: из побочных продуктов будут производить незамерзающую жидкость.

Кроме того, на территории комплекса расположится автодром. Он станет обучающей площадкой для подготовки водителей.

Объем инвестиций компании оценивается в 50 млн рублей.