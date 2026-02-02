Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Синоптики рассказали, каким будет февраль в Башкортостане

Январь в Башкортостане в целом был умеренно холодным и очень снежным. Рассказываем, чего ждать от погоды в последний месяц зимы.

«По сведению ГМЦ России, в республике Башкортостан средняя месячная температура воздуха в феврале ожидается около нормы (норма – -11,7°).

Месячное количество осадков тоже предполагается около нормы (норма – 20-40 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе с четверга, пятого февраля, ожидается похолодание до -19° днем, но оно будет краткосрочным.

