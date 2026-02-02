Уфимец отдал мошенникам 10 млн рублей

Потерпевший с 2022 года активно интересовался заработком на криптобиржах, вкладывая в криптовалюту на протяжении трех лет.

Он состоял в одном из мессенджеров в группе по интересам, где познакомился с мужчиной по имени «Руслан». После недельного общения новый знакомый рассказал о своем успешном заработке на процентах и предложил потерпевшему попробовать тот же вид инвестиций, заверив в своей помощи и поддержке.

Далее уфимец перевел свои криптосбережения под обещанные проценты. Обрадовавшись кажущейся легкой прибыли, он попытался вывести средства, но столкнулся с невозможностью этого сделать. Общая сумма потерянных денег составила около 10 млн рублей.