В Уфе за выходные произошло 65 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 31 января и первого февраля.

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 65 ДТП, пострадали два человека.

В частности, вчера, первого февраля, около 11 часов дня 26-летняя девушка, управляя автомобилем Lada Granta, следуя по Кольцевой, не убедившись в безопасности своего маневра, столкнулась с другой Lada Granta, за рулем которой был 49-летний мужчина.

Пресечено 689 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (65), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (40) и не уступавшие дорогу пешеходам (77).

Кроме того, оштрафовали 46 пешеходов-нарушителей.

Задержали 26 водителей в состоянии опьянения, еще 12 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

