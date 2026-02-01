От 0° до -30°: в Уфе ожидаются температурные качели

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе неделя начнется с потепления, затем резко вдарят краткосрочные морозы. На следующих выходных температура, как ожидается, вернется к -10° днем.

Понедельник, 2 февраля: до -1°, облачно, небольшой снег с дождем, в ночь на вторник – -4°, снег.

Вторник, 3 февраля: до 0°, облачно, снег с дождем, в ночь на среду – -16°, снег.

Среда, 4 февраля: до -9°, облачно с прояснениями, кратковременный снег, в ночь на четверг – -30°, без осадков.

Четверг, 5 февраля: до -19°, облачно с прояснениями, небольшой снег, в ночь на пятницу – -23°, небольшой снег.

Пятница, 6 февраля: до -14°, облачно, небольшой снег, в ночь на субботу – -21°, временами снег.