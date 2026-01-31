В Башкортостане продолжается рост цен на некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (6,3%), свекла (3,59%), морковь (2,78%), яблоки (1,88%), картофель (1,83%) и маргарин (1,11%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры (2,88%), детские фруктовые консервы (1,03%), свинина (1,01%) и рис (1%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.