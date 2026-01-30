В Уфе возбудили уголовное дело после обрушения потолка в аварийном доме

Обрушение произошло из-за затоплений, которые постоянно устраивали соседи сверху.

В это время в туалете находился 14-летний подросток, он успел выбежать и не пострадал. В квартире он живет с матерью и четырьмя другими детьми.

Управляющая компания займется ремонтом, а семье пока предложили переехать в муниципальное жилье.

Следственным отделом по Советскому району города Уфы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 293 УК РФ (халатность). Проводится проверка.