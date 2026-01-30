Радий Хабиров: «СВО – это часть глобального конфликта, борьба за справедливый миропорядок»

Основная часть послания была посвящена специальной военной операции.

«Идет четвертый год специальной военной операции. Этот военный конфликт – самый масштабный на европейском континенте со времен Второй мировой войны. Он имеет глубокие исторические корни и стал суровым испытанием для нашей страны. Россия достойно выдерживает беспрецедентное давление – военное, экономическое, идеологическое. Нас пытаются сломить, задушить санкциями. Отрезать от остального мира, запретить нашу культуру.

Мы должны понимать, что специальная военная операция – это не просто какой-то локальный военный конфликт. Ее характер выходит за рамки ограниченной операции. СВО – это часть глобального конфликта. Борьба за справедливый миропорядок. Против стремления западных элит установить гегемонию на всей планете.

Именно Россия выступает сейчас лидером свободного мира. Поэтому жесткое противостояние происходит во всех сферах – в экономике, дипломатии, технологиях, медийном и киберпространстве. От его исхода зависит историческая судьба России, ее суверенитет. Будущее наших с вами детей и внуков.

Наш враг – не братский народ Украины. Наш враг – возрождённый, оголтелый неонацизм. Его цинично взращивает коллективный Запад, десятилетиями вынашивая планы ослабить, расчленить и уничтожить Россию чужими руками. Он превратил близкую нам страну в таран, направленный против нас. А украинский народ – в заложника жестоких нацистских отморозков и русофобов», – заявил глава региона.