В Башкортостане проиндексируют социальные выплаты

Индексация произойдет первого февраля 2026 года. Суммы выплат увеличатся на 5,6%.

В честности, повысят единовременное пособие при рождении ребенка (в среднем по России – почти до 28,5 тыс. рублей) и выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-Героиня» (до 76,5 тыс. рублей).

Также увеличится размер маткапитала: на первого ребенка – почти до 729 тыс. рублей, на второго и последующих детей – до 963,2 тыс. рублей. Если часть маткапитала уже потрачена, проиндексируют остаток.

Затронет индексация и ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, Героям Труда, людям с инвалидностью всех групп и так далее.