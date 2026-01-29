В Уфе 2 женщины пойдут под суд за уклонение от уплаты налогов на 45 млн рублей

Следствие считает, что в период с 2019 по 2021 год обвиняемые, являясь директором и главным бухгалтером компании-застройщика, представляли в налоговую недостоверные декларации по налогу на добавленную стоимость и ложные сведения о заключенных с 36 фирмами сделках.

В результате в бюджет РФ не поступили налоговые платежи в размере более 45 млн рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемых, а также активы компании на сумму более 100 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.