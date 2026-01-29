В Башкортостане может измениться порядок расчета количества отпускных дней

С таким предложением выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким.

Согласно текущему законодательству каждому работающему гражданину полагается 28 календарных дней отпуска в год – в это число включены и выходные, но не входят официальные праздничные дни.

Депутаты предлагают исключить из расчета общего количества отпускных дней выходные, так как на них работающие и так имеют право.

«Сегодня Трудовой кодекс РФ фактически крадет у работника дни отдыха. Например, если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные, на которые гражданин и так имеет право. Получается, что период отдыха становится существенно короче, что нечестно.

Отпуск необходим каждому сотруднику. У человека есть семья, личные дела, хобби. Заслуженный перерыв в трудовой деятельности пойдет на пользу как работнику, так и нашей экономике в целом», – заявил Слуцкий.