ZAMAN Museum закроет книжный магазин

Пока что ZAMAN работает в формате посольства в «Арт-Квадрате». С момента его открытия функционировал книжный магазин, в котором можно было найти редкие и интересные издания. С этого года музей принял решение отказаться от магазина и сосредоточиться на мероприятиях.

«Книги были для нас важным экспериментом длиной в три года, а теперь мы открываем новый этап и смещаем фокус на события, искусство и новые форматы диалога с вами.

За это время у нас собралась хорошая коллекция для ценителей искусства и философии – особенно книги издательства Garage: про искусство, музыку, кино и людей, которые формируют культурную среду», – говорится в сообщении музея.

До конца января все книги издательства Garage, а также все книги об искусстве и детскую литературу можно купить со скидкой -20%.