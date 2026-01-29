Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

ZAMAN Museum закроет книжный магазин

ZAMAN – это музей современного искусства, который создается в Уфе. В центре внимания – современное искусство художников регионов Поволжья, Прикамья и Урала.

Пока что ZAMAN работает в формате посольства в «Арт-Квадрате». С момента его открытия функционировал книжный магазин, в котором можно было найти редкие и интересные издания. С этого года музей принял решение отказаться от магазина и сосредоточиться на мероприятиях.

«Книги были для нас важным экспериментом длиной в три года, а теперь мы открываем новый этап и смещаем фокус на события, искусство и новые форматы диалога с вами.

За это время у нас собралась хорошая коллекция для ценителей искусства и философии – особенно книги издательства Garage: про искусство, музыку, кино и людей, которые формируют культурную среду», – говорится в сообщении музея.

До конца января все книги издательства Garage, а также все книги об искусстве и детскую литературу можно купить со скидкой -20%.

