Радий Хабиров посетил предприятие «Стеклонит» в Уфе

Сегодня, 28 января, глава Башкортостана Радий Хабиров провел выездное совещание в формате «Промышленный час» на площадке предприятия «Стеклонит» в Уфе.

На совещании обсудили перспективы развития предприятия, инвестиционную программу, поддержку со стороны региона.

Уфимский «Стеклонит» – крупнейший отечественный производитель продукции на основе стекловолокна. В 2024 году предприятие вошло в состав Госкорпорации «Росатом».

«Для республики очень ценно, что наше сотрудничество с "Росатомом" продолжает укрепляться. В планах у нового инвестора – привести в порядок производственные помещения, закупить оборудование, освоить выпуск новых продуктов.

Уникальные инновационные материалы, которые производят на "Стеклоните", широко востребованы в жилищном и дорожном строительстве, в промышленности, экологии, других сферах. И конечно, мы заинтересованы в том, чтобы предприятия Башкортостана применяли их в своей работе», – сообщил глава региона.

